Girondins - Longuépée prend la parole et adresse un message aux Ultramarines

Enlisé dans un conflit avec les Ultras bordelais depuis quelques semaines, le nouveau président-directeur général des Girondins Frédéric Longuépée a enfin pris la parole et ouvert une porte au dialogue aux plus ardents supporters. "L'institution des Girondins de Bordeaux est plus forte que les individualités qui la composent et elle nous oblige au dialogue. De notre côté, il n'y a pas de volonté d'envenimer le conflit, la porte est ouverte et elle le restera. Je ne peux que souhaiter que ce nouvel appel soit entendu (...) Le soutien de nos supporters et des ultras est quelque chose d'essentiel. On ne fait pas huit heures de route une semaine sur deux pour encourager son équipe par hasard. Ça force le respect" a-t-il confié dans un entretien accordé à L’Équipe.

En raison des incidents survenus face à Nîmes le 3 décembre (succès 6-0), les dirigeants ont mis en place un imposant cortège afin de prévenir tout risque de débordement dimanche dernier face à Strasbourg. Cette nouvelle mesure a déchaîné la colère des Ultras. Dans son optique d’apaisement, Longuépée s’est déchargé de toute volonté de provoquer : "Vous avez entendu le président de la Fédération, Noël Le Graët ? On est nous aussi soumis aux règles, et le matériel qui rentre dans un stade doit être vérifié". Avant de conclure : "À partir du moment où une clarification a été apportée par l'actionnaire, j'espère que le message d'ouverture sera entendu".