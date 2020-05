Girondins - Longuépée prépare la riposte contre les Ultras

A Bordeaux, la guerre est déclarée entre la direction et les Ultramarines. Ces derniers jours, le groupe de supporters bordelais a publié des enregistrements privés pour dévoiler les méthodes utilisées par les dirigeants. Cette affaire prend de l'ampleur et Frédéric Longuépée, directement visé par ces enregistrements, n'entend pas se laisser faire. Comme le rapporte L'Equipe, le président délégué des Girondins de Bordeaux a révélé dans une note destinée à ses salariés que des poursuites judiciaires sont en préparation.

"Je peux vous assurer que nous ne laisserons rien passer. Ni notre actionnaire ni moi-même n'avons l'intention de nous laisser impressionner ou décourager. [...] Soyez certains d'une chose : nous sommes une équipe, un collectif et chacun d'entre nous a un rôle à jouer pour ce club. [...] On ne lâchera pas" écrit-il, précisant également que "tout cela n'a qu'un seul but : affaiblir et discréditer l'institution du FCGB en attaquant de manière diffamatoire plusieurs de ses collaborateurs."