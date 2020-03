Girondins - Loris Benito pousse un gros coup de gueule

Ce dimanche après-midi, à l'occasion de la 28ème journée de Ligue 1, les Girondins de Bordeaux ont été accrochés sur la pelouse de l'AS Saint-Etienne (1-1, résumé et notes). Un résultat de parité qui n'a pas plu du tout à Loris Benito. Au micro de Radio France Bleu Gironde, le défenseur latéral gauche des Marine-et-Blanc (28 ans, 23 matches joués en championnat cette saison, 1 but) s'est fendu d'un gros coup de gueule après la rencontre.

"J'en ai marre aussi. On arrive toujours dans le match avec les meilleures intentions, c'est chiant pour moi de toujours vous dire la même chose. Avec une ou deux occasions, on peut marquer un but. Ça commence à me saouler de toujours prendre des buts 10 à 15 minutes après avoir marqué un but. De la façon dont on a joué, on ne méritait pas plus. On savait que toute la saison ce n'était pas un cadeau pour nous. On a toujours lutté pour des bons résultats, même si des fois on s’est battu nous même. Il reste 10 matches, on va faire le plus possible pour déjà gagner le prochain match, après on verra", a lancé le numéro 23 du FCGB.