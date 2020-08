Girondins - Loris Benito se prononce sur la nomination de J-L.Gasset

Le 10 août dernier, Jean-Louis Gasset (66 ans) a pris la succession de Paulo Sousa, ainsi que les rênes des Girondins de Bordeaux. Dans un entretien accordé au site transfermarkt, Loris Benito (28 ans), le défenseur latéral gauche des Marine-et-Blanc, s'est confié sur la nomination de l'expérimenté technicien français.

"La plupart d'entre nous connaissent bien sûr l'entraîneur. Après tout, lui et Laurent Blanc ont mené l'équipe à leur dernier titre de champion en 2009. Malheureusement, le temps d'adaptation a été très court, mais je peux ressentir une énergie positive entre lui et l'équipe et j'ai hâte de travailler avec eux", a indiqué le joueur suisse.