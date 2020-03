Girondins - Malcom revient sur son passage à Bordeaux

En 2016, alors âgé de 18 ans, Malcom débarquait aux Girondins de Bordeaux en provenance du Brésil pour vivre sa première expérience en Europe. Deux ans et demi plus tard, il était vendu pour huit fois plus cher au FC Barcelone. Aujourd'hui au Zenit St-Pétersbourg, l'ailier brésilien n'oublie pas le club néo-aquitain. Dans un entretien accordé à Foot-Mercato, il a exprimé sa reconnaissance envers Bordeaux, équipe avec laquelle il a pu se faire un nom en Europe.

"Bien sûr, les gens disent toujours Bordeaux un jour, Bordeaux toujours. Je ne vais jamais oublier Bordeaux. C’est Bordeaux qui m’a ouvert la porte de l’Europe. Je remercierai toujours le club pour tout ce qu’il a fait pour moi. De m’avoir fait jouer. Les coachs, les staffs et les coéquipiers aussi qui m’ont aidé à montrer le meilleur de moi. C’est la vie, c’est des choix de progression, je suis parti au bon moment" a-t-il déclaré.