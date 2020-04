Girondins - Otavio dévoile le joueur le plus difficile à marquer en L1

Lors d'un entretien accordé à Goal, le milieu de terrain brésilien des Girondins de Bordeaux, Otavio (25 ans), a nommé le joueur le plus difficile à marquer en Ligue 1. Le numéro 5 des Marine-et-Blanc n'a pas hésité, désignant son compatriote du Paris Saint-Germain, Neymar (28 ans).

"En un contre un, le gars avec qui j'ai eu le plus de difficulté était Neymar. C'était le plus difficile à marquer, car en plus d'être un joueur rapide, il est un joueur d'improvisation. Cela fait toute la différence", a estimé le milieu défensif aquitain.