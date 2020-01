Girondins - Oudin dans le groupe bordelais pour défier l'OL

Ce samedi après-midi (17h30, Stade Matmut-Atlantique), les Girondins de Bordeaux se mesureront à l'Olympique Lyonnais. Pour cette affiche de la 20ème journée de Ligue 1, Paulo Sousa, l'entraîneur des Marine-et-Blanc, a retenu un groupe de dix-neuf joueurs. Arrivé ces dernières heures en Aquitaine, Rémi Oudin est d'ores et déjà qualifié et convoqué. De retour de Corée du Sud, Hwang Ui-jo est également bien présent. François Kamano, blessé (pied), est forfait pour ce match. Enock Kwateng, Maxime Poundjé et Raoul Bellanova, notamment, ne sont pas appelés.

LE GROUPE DU FCGB

Benoît Costil, Gaëtan Poussin - Mexer, Pablo, Vukasin Jovanovic, Loris Benito, Laurent Koscielny, Youssouf Sabaly - Youssef Aït Bennasser, Toma Basic, Aurélien Tchouaméni, Yacine Adli, Otavio - Nicolas De Préville, Jimmy Briand, Josh Maja, Rémi Oudin, Hwang Ui-jo, Samuel Kalu.