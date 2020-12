Girondins - Pas de retour avant 2021 pour Koscielny et Kalu

Blessés et absents face au Stade Brestois 29 (1-0) dimanche dernier (J13 Ligue 1), Laurent Koscielny (lésion grade 2 du biceps fémoral droit) et Samuel Kalu (lésion grade 2 du droit fémoral de la cuisse droite) ne rejoueront pas avant la fin de l'année. Jean-Louis Gasset, l'entraîneur des Marine-et-Blanc, a confirmé ces deux mauvaises nouvelles en conférence de presse ce vendredi.

"J'ai déchanté. Les examens ont révélé une lésion minime pour les deux. Cela nécessitera une dizaine ou une quinzaine de jours de repos. Pour eux, on pense à 2021", a brièvement indiqué le technicien aquitain au sujet du défenseur central français (35 ans, 10 matches joués en Ligue 1 cette saison, 1 but) et de l'ailier nigérian (23 ans, 7 matches en Ligue 1, 2 buts et 1 passe décisive).