Girondins - Paul Baysse prêt à baisser son salaire

Suite aux récentes déclarations concernant une baisse généralisée des salaires, le défenseur de Bordeaux Paul Baysse (32 ans) a évoqué la crise économique que traverse le football français, et le fait qu'il soit prêt à venir en aide à son club.

"On suit ce qu'il se passe et on est conscient que nos clubs sont en difficulté. L’histoire avec Mediapro et même la crise sanitaire n’arrangent rien. On est conscient que nos clubs sont en difficulté (...) oui, on le fera comme on l'avait déjà accepté en juin dernier. Si ça doit passer par là, on sera solidaire avec le club. Moi je suis prêt à baisser mon salaire", a-t-il confié.