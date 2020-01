Girondins - Paulo Sousa a honte après l'élimination en CDF

C'en est trop pour Paulo Sousa, irrité après la piteuse élimination de Bordeaux en 16es finale de la Coupe de France (face à Pau, 3-2 après prolongation). En conférence de presse après la rencontre, il a conspué la prestation de son équipe face au quatrième de National : "Je ressens de la honte pour ce résultat".

Éliminés de la Coupe de la Ligue (face à Brest le 18 décembre dernier), les Girondins, pourtant mal engagés en championnat (13es), n'ont plus que la Ligue 1 pour sauver leur saison. "On a une énorme dette envers nos supporters. Je dois surtout féliciter notre adversaire. Chacun de nous, moi le premier, le staff, les joueurs, les dirigeants, on doit donner encore plus et être bien concentré parce que ce n'est pas dans un moment facile. Il faut s'en sortir et retrouver les résultats qu'on a déjà connus cette saison".