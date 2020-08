Girondins - Paulo Sousa a refusé une offre de ses dirigeants

Selon les informations dévoilées ce lundi soir par France Football, Paulo Sousa (49 ans) a refusé, en fin de semaine dernière, une offre des Girondins de Bordeaux pour son départ. Toujours selon le média, les négociations ne seraient pas rompues entre l'entraîneur lusitanien, encore sous contrat jusqu'au 30 juin 2022 mais qui souhaite quitter le club, et les dirigeants aquitains. Pour la suite, Jean-Louis Gasset (66 ans), l'ancien adjoint de Laurent Blanc et entraîneur principal de l'AS Saint-Etienne entre décembre 2017 et mai 2019, est le favori des décideurs bordelais. Il serait accompagné dans sa mission par Ghislain Printant. Alain Roche, lui, devrait être intronisé directeur sportif.