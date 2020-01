Girondins - Paulo Sousa annonce la fin du mercato

En conférence de presse ce vendredi midi, Paulo Sousa, l'entraîneur des Girondins de Bordeaux, a été interrogé sur le mercato hivernal qui fermera ses portes ce soir. Le technicien lusitanien a été clair : il n'y aura pas de recrues supplémentaires avant minuit. "Hier, Eduardo Macia (Ndlr, le directeur du football) m’a appelé à 23h35 pour me dire que l’équipe ne sera pas renforcée", a-t-il indiqué devant les journalistes.

"Un joueur comme Aurélien (Tchouaméni) a été vendu, d’autres sont partis pour réduire le volume salarial. Il a tout fait pour renforcer l’équipe mais ce n’est pas possible. Je le remercie pour son travail. Je ne peux pas contrôler", a poursuivi le Portugais et de conclure : "On doit se concentrer sur les joueurs qui sont là. J’ai beaucoup de respect pour mes joueurs qui travaillent pour gagner et rendre nos supporters très fiers".