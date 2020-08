Girondins - Paulo Sousa bientôt à la porte ?

Alors qu'il avait fait part à sa direction de sa volonté de quitter les Girondins de Bordeaux, Paulo Sousa était finalement revenu sur sa décision début juillet, poussant même pour diriger ses hommes lors de la campagne de préparation de la saison 2020-2021 de Ligue 1. Dans les bureaux, la direction s'active pour conclure l'histoire et serait même prête à verser sept mois de salaire à son entraîneur pour le faire partir.

En attente du mouvement du Portugais, Jean-Louis Gasset s'impatiente et souhaite rapidement un changement pour pouvoir s'installer avec ses adjoints Ghislain Printant et Olivier Blondel. L'ancien entraîneur de Saint-Etienne souhaite entamer le stage dans les Landes avec les Marines dans cinq jours. Demain, Sousa pourrait ainsi quitter le navire si un accord venait à être trouver d'après les informations de L'Equipe. Pendant ce temps, Alain Roche se rapproche de plus en plus du poste de directeur sportif.