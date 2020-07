Girondins - Paulo Sousa claque la porte !

Coup de tonnerre à Bordeaux ! Alors que la reprise a débuté depuis le 22 juin, les Girondins vont devoir se trouver un nouvel entraîneur. Selon RMC Sport, Paulo Sousa a annoncé, ce jeudi, son départ à son groupe. Le technicien portugais s'est dit "trop fatigué par les difficultés du projet et par le changement de cap du projet" apprend-on. Arrivé en mars 2019 en Gironde et sous contrat jusqu'en 2022, il a disputé 42 matchs à la tête de l'équipe pour 13 victoires, 12 nuls et 17 défaites.

