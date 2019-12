Girondins - Paulo Sousa dévoile sa priorité du quotidien

Après s'être longuement confié sur ses principes de jeu, Paulo Sousa (49 ans), l'entraîneur des Girondins de Bordeaux, a abordé sa méthode auprès de nos confrères de Onze. Plus que les bons résultats sur le plan sportif, la priorité des priorités du technicien aquitain est claire : faire progresser au quotidien ses joueurs selon une méthodologie établie en amont.

"On peut arriver aux résultats de différentes manières. Pour moi, un entraîneur doit être bien prêt parce qu’un joueur demande beaucoup de lui. Que ce soit au niveau de la méthodologie, de la connaissance et de la communication. Pour moi, le focus est sur le joueur", a-t-il assuré dans le média. "Si j’ai une équipe et je vois que tous les joueurs progressent, c’est le meilleur résultat possible. Il y a trois aspects chez les joueurs : l’intelligence tactique, l’intelligence de jeu et l’intelligence humaine. C’est important que le joueur s’améliore sur ces aspects-là", a précisé l'entraîneur portugais.