Girondins - Paulo Sousa dévoile son rêve d'entraîneur

Arrivé sur le banc des Girondins de Bordeaux il y a un peu plus d'un an, Paulo Sousa (49 ans) ne manque pas d'ambition pour la suite de sa carrière d'entraîneur. De l'Angleterre à la Hongrie, en passant par la Chine, le technicien portugais a déjà exercé dans plusieurs pays. Entre 2015 et 2017, il a également eu une expérience en Italie avec la Fiorentina et comme il l'a confié à Tuttosport, il souhaite revenir en Serie A à l'avenir, mais pas n'importe où. En effet, Paulo Sousa rêve de devenir l'entraîneur de la Juventus Turin, club où il a évolué en tant que joueur entre 1994 et 1996.

"J’ai toujours rêvé d’une équipe qui me permettrait de coacher des champions et essayer de remporter les plus beaux trophées. Et la Juventus fait sans aucun doute partie de ces clubs-là. Mais je n’irais jamais à la Juventus en raison de mon amitié avec Andrea (Agnelli, le président turinois). Je sais que dans certains cas, cela fonctionne comme ça, mais pas pour moi. Je voudrais un jour mériter ce banc et parce qu’ils croient que je peux leur apporter quelque chose" a-t-il déclaré au média transalpin.