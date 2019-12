Girondins - Paulo Sousa joue franc jeu pour son avenir

À deux jours de la réception du Racing Club Strasbourg Alsace, Paulo Sousa, l'entraîneur des Girondins de Bordeaux, a tenu son traditionnel point presse en ce vendredi après-midi. Questionné sur les rumeurs d’un intérêt d’Arsenal, le technicien lusitanien, lié aux Marine-et-Blanc jusqu'au 30 juin 2022, a joué franc jeu. S'il se dit pleinement concentré sur le projet aquitain, l'ancien entraîneur de la Fiorentina ne peut pas présager de ce qui pourrait se passer dans un avenir plus ou moins proche.

"Les rumeurs, tu sais, c’est normal, quand tu as de bons résultats… L’intérêt pour un entraîneur ou des joueurs, cela dépend des résultats, mais aussi quand un club acte un changement. Mais je continue à dire que la base du foot, pour moi, la vérité, c’est que le mérite revient aux joueurs. Pour moi, ce qui compte c’est l’implication de mes joueurs, qui ont un gros mérite. En tant qu’entraîneur, l’important est la stabilité et l’union dans le club, ce sont deux choses pour continuer à le faire grandir. Je suis bien ici, je suis bien concentré sur tout ce que je peux contrôler", a-t-il affirmé devant les journalistes présents au Haillan, et de préciser : "Un départ en cours de saison ? Je ne peux pas répondre à cette question, on ne peut pas savoir ce qui va se passer, ce que le propriétaire peut décider par exemple. C’est pour ça que je me concentre sur ce que je peux contrôler".