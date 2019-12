Girondins - Paulo Sousa juge la nouvelle génération de footballeurs

Dans un long entretien accordé à Onze, Paulo Sousa (49 ans) s'est livré sans concession. Après avoir dévoilé ses principes de jeu, puis sa méthode, l'entraîneur des Girondins de Bordeaux s'est prononcé sur la génération actuelle de footballeurs, souvent qualifiée d’ingérable. Un constat que ne partage pas le technicien portugais. "Par rapport à mon époque, qu’est-ce qui change le plus ? L’importance des agents, ils sont proches maintenant, et l’importance des réseaux sociaux, les joueurs sont plus exposés. À part ça, je pense que c’est plus ou moins la même chose. Si dans ton club, tu as une culture bien précise, tu es protégé. Et puis, tu ne peux pas généraliser, chaque joueur est différent, ils sont originaires de différents pays et de différentes classes sociales", affirme le Lusitanien.

Pour l'ancien entraîneur de la Fiorentina, "la base culturelle du club et la base familiale" du joueur doivent servir de repères pour aider la jeune génération : "Pour moi, il faut montrer avec régularité le chemin aux joueurs. Il faut être cohérent et consistant dans son discours et avoir une culture stable. On grandit tous avec une bonne base familiale : on nous apprend à être humble, à faire des sacrifices, à travailler, à aider sa famille… Mais quand on devient footballeur, il y a beaucoup de facteurs qui peuvent amener à un changement de comportement. Mais la base culturelle du club et la base familiale doivent permettre aux joueurs de comprendre qu’ils se trompent de chemin quand ils font des erreurs. Je crois beaucoup au progrès du monde et pour moi, la base, c’est l’éducation".