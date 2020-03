Girondins - Paulo Sousa prend position pour les supporters

L'entraîneur de Bordeaux, Paulo Sousa était présent à la traditionnelle conférence de presse, avant le déplacement à Saint-Etienne dimanche (15h00). Trois mots forts, plutôt péjoratifs, ont été employés par l'entraîneur portugais afin évoquer sa première année passée sur le banc bordelais (il avait remplacé Ricardo en mars 2019). « Je peux résumer cette année en trois mots. Turbulence, avec beaucoup de promesses non tenues, et beaucoup d'incertitudes dans différents domaines et de problèmes non résolus."

Néanmoins, le coach enchaîne avec un bel hommage vis à vis du club des Girondins, en s'estimant "fier de travailler pendant un an dans un grand club, avec une grande histoire comme à Bordeaux et de contribuer à sa renaissance". Il apporte ensuite son soutien aux supporters (en conflit pour certains avec la direction). "Des supporters très grands et qui sont responsables, et qui se battent chaque jour pour avoir et voir des personnes qui représentent bien ce club. Alors, je suis fier d'être un de ces éléments qui essaye de tout donner avec passion, loyauté et fierté de travailler chaque jour pour contribuer à cette renaissance ».