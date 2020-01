Girondins - Paulo Sousa réclame des recrues

Paulo Sousa a profité des colonnes de Sud-Ouest pour envoyer un message à ses dirigeants. L'entraîneur des Girondins de Bordeaux a, en effet, réclamé des recrues durant le mercato hivernal pour continuer à faire progresser son groupe.

"Je crois que pour augmenter la valeur du club et celle des joueurs de l’effectif, l’investissement sur l’équipe est très important. J’essaie de faire passer ce message à travers vous et directement à Frédéric (Longuépée, président directeur général) et à Eduardo (Macia, directeur du football), avec lequel je parle tous les jours de notre effectif, de nos besoins, ce qu’il voit dans le mercato, les opportunités" a-t-il déclaré.