Girondins - Paulo Sousa reprend ses joueurs de volée

En cette fin d'année 2019, les Girondins de Bordeaux traversent une mauvaise passe. Sur une série de trois défaites de rang toutes compétitions confondues, dont une dernière inquiétante sur la pelouse de Brest en Coupe de la Ligue mercredi soir (2-0), les Marine-et-Blanc ont été repris plutôt sèchement en conférence de presse par leur entraîneur, Paulo Sousa. Le technicien lusitanien, qui n'a que très peu apprécié l'attitude de son équipe en Bretagne, a rappelé tout son effectif à l'ordre.

"Dans le foot, les joueurs sont des exemples pour les enfants, ils ne doivent pas l'oublier. Alors ils ont besoin d'avoir une attitude, d'être affamés pour atteindre leurs objectifs. Quand on a l'opportunité de faire ce qu'on aime, il faut tout donner. Par exemple, nos supporters étaient là, malgré le mauvais temps. Et ils seront là demain", a expliqué le Portugais devant les médias, et d'exiger un rebond de ses protégés face à Rennes : "J'avais besoin de respirer après le match, avant de parler hier au groupe. Je ne veux plus voir cette attitude chez mes joueurs. Je veux voir des valeurs chez mes joueurs pour rendre fiers nos supporters. J'essaye de les éduquer, de les faire réfléchir, pour qu'ils aient la faim de remporter chaque duel. Dans le comportement, je veux voir des choses complètement différentes."