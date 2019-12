Girondins - Paulo Sousa soulagé par la prise de pouvoir de King Street

À la veille d’affronter Brest en 8e de finale de Coupe de la Ligue, Paulo Sousa s’est exprimé pour la première fois sur le rachat des parts de GACP par King Street, devenant seul maître à bord. "Je suis heureux que ce processus soit fini. J’en ai déjà parlé, c’est une étape importante pour avoir de la stabilité. Je suis content du communiqué du club, plusieurs passages me rendent fier" a- t-il confié, soulagé, en conférence de presse ce mardi.

Malgré les annonces faites par King Street, Paulo Sousa n’a pas eu de garanties sur le mercato hivernal. Avant de jouer trois rencontres en six jours, l’entraîneur portugais prévient : "Maintenant, on doit laisser les intentions et les paroles pour passer aux actes. J’espère qu’en janvier, l’équipe pourra être bien renforcée pour qu’on continue notre croissance".