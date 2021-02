Girondins - Poussin : "On va revenir pour repartir de l’avant"

Après une défaite logique dans le derby contre Toulouse en Coupe de France (0-2), le gardien Gaëtan Poussin s’est exprimé au micro de France 3.

"Le coach nous avait dit qu’il allait donner la confiance aux joueurs qui n’avaient pas joué, malheureusement on n’a pas réussi à lui répondre, donc forcément c’est une déception. On a essayé de faire des choses, malheureusement aujourd’hui on ne passe pas, et c’est ça qu’on va retenir.

On a fait des bonnes choses, après on n’arrive pas à marquer des buts, et c’est ça qui nous manque, maintenant tout ce qu’on a fait avant, ce n’est pas effacé, on sait ce qu’on sait faire et on va revenir pour repartir de l’avant", a confié le gardien après la rencontre.