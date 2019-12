Girondins - Quel avenir pour le Matmut Atlantique ?

A la mi-décembre, les Girondins de Bordeaux ont officialisé le rachat des parts de GACP par King Street, devenu ainsi le seul propriétaire du club. Désormais, l'heure est au travail et si le mercato retient logiquement beaucoup d'attention, l'avenir du Matmut Atlantique est également au coeur de l'actualité girondine. Lorsque GACP avait racheté le club au groupe M6, il s'était engagé à verser un loyer annuel de 3,8 millions d'euros jusqu'en 2045 pour l'occupation du stade. Il s'agit désormais de savoir si King Street prendra le relais. "Pour les fréquenter depuis quelque temps, ce sont des gens sérieux. Ils ont l'intention de conserver tous les engagements pris par GACP" a confié Frédéric Longuépée dans les colonnes de L'Equipe.

Pour le PDG des Girondins, l'enjeu, désormais, est de remplir le stade "en lui donnant l'âme que ce club mérite". Un proche du club affirme que "pour valoriser ton actif, tu as besoin de remplir le stade et gérer son exploitation". Dans cette optique, des discussions concernant l'exploitation de l'enceinte ont débuté avec SBA, la société qui s'est occupée de la construction du stade et le gère actuellement. "On discute de cette éventualité avec SBA avec qui l'on entretient des relations professionnelles et cordiales. Quand on cherche à faire grandir un club, ça passe aussi par le lieu où se produit l'équipe pro. Au quotidien, il y a le Haillan. Mais ça serait bien que l'on fasse de ce stade - qui est l'un des plus modernes et des plus beaux architecturalement - la maison des Girondins" a confié Longuépée qui souhaite s'inspirer du modèle de l'Orange Vélodrome, sans augmenter les prix des places en tribunes populaires.