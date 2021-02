Girondins - Roche : "Se concentrer sur le terrain et vite assurer ce maintien"

Sur une horrible série de cinq défaites en six rencontres, les Girondins de Bordeaux sont dans le dur et pointent à la onzième place du classement. Avec 33 points au compteur, le maintien n'est pas encore en poche. Suite au revers concédé ce samedi après-midi face au FC Metz (1-2, résumé et notes), dans le cadre de la 27ème journée de Ligue 1, Alain Roche, le directeur sportif des Marine-et-Blanc, a fait un passage en conférence de presse pour demander à ses joueurs de "se concentrer sur le terrain et vite assurer ce maintien".

"C’est une grande crise. Les droits TV et le covid ont fait du mal à tout le monde. L’ambiance n’est pas au mieux, on en est conscient. Les acteurs qui sont sur le terrain, ce sont les joueurs, donc il faut absolument qu’on les accompagne. On verra en fin de saison ce qui se passera, on avisera. Il y a des joueurs en fin de contrat, il faudra recréer un groupe, ça c’est clair. Là, il faut se concentrer sur le terrain et vite assurer ce maintien", a indiqué le dirigeant du club aquitain.