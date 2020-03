Girondins - Saison terminée pour Pablo

Enorme coup dur pour les Girondins de Bordeaux. En effet, Paulo Sousa et le club au scapulaire vont perdre Pablo (28 ans) pour la fin de la saison, lui qui est sorti sur blessure hier lors de la rencontre face à l’OGC Nice (1-1, 27e journée de Ligue 1). En effet, le solide défenseur brésilien a passé des examens ce lundi qui ont confirmé une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche.

"Le Club soutient Pablo dans cette épreuve et lui souhaite un bon rétablissement" est-il écrit sur le communiqué. Pablo avait disputé, cette saison, 25 matchs de L1 pour 4 buts et son absence risque de peser lourd dans la fin de saison girondine. On parle d'une absence entre 7 et 9 mois. Sa saison 2019-2020 est, d'ores-et-déjà, terminée.