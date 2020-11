Girondins - Samuel Kalu a rechuté

Titulaire dans la victoire obtenue sur la pelouse du Stade Rennais FC (0-1, analyse et notes), hier soir en ouverture de la 11ème journée de Ligue 1, Samuel Kalu a malheureusement rechuté. À peine remis d'une lésion aux ischio-jambiers qui l'avait tenu éloigné des terrains plusieurs semaines, l'ailier nigérian (23 ans, 7 matches joués en championnat, 2 buts et 1 passe décisive), impliqué sur le but d'Hatem Ben Arfa, a été contraint de sortir à l'heure de jeu, de nouveau touché aux ischios de la jambe gauche et remplacé par Rémi Oudin (59ème).