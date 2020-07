Girondins - Samuel Kalu de retour à l'entraînement cette semaine ?

Placé en quatorzaine chez lui ces derniers jours après avoir contracté le coronavirus, Samuel Kalu (22 ans), l'ailier nigérian des Girondins de Bordeaux, pourrait faire son retour à l’entraînement cette semaine. Selon Sud Ouest, le numéro 10 des Marine-et-Blanc (1 but et 1 passe décisive en 20 matches de Ligue 1 cette saison) va très rapidement passer un nouveau test. Si ledit test s'avère négatif, l'offensif pourra très vite retrouver le groupe aquitain, les pelouses du Haillan et les séances d'entraînement.