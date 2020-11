Girondins - Samuel Kalu de retour cette semaine, Mexer toujours indisponible

Voici une bonne nouvelle pour les Girondins de Bordeaux, qui vivent un début de saison très compliqué. En effet, les 12es de Ligue 1 vont enregistrer un retour, celui de Samuel Kalu (23 ans). Le Nigérian devrait revenir cette semaine et être disponible pour le déplacement sur la pelouse de Rennes après un mois d'absence, à cause d'une déchirure à l'ischio-jambier. Cependant, Edson Mexer (32 ans) sera trop juste et sera indisponible pour la rencontre prévue ce week-end.

