Girondins - Samuel Kalu testé positif

Ces derniers jours, les Girondins de Bordeaux ont annoncé un cas positif au coronavirus dans l'effectif. Et selon l'AFP, le joueur contaminé en question serait Samuel Kalu (22 ans). L'international nigérien n'a d'ailleurs pas été convié au stage des Bordelais à Dinard cette semaine et serait en quatorzaine chez lui actuellement. Il devrait revenir la semaine prochaine dans l'effectif, s'il n'est plus contaminé.