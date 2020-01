Girondins - Sousa critique l'attitude de certains de ses joueurs

Les Girondins de Bordeaux ont enchaîné une quatrième défaite de rang en Ligue 1 ce samedi, face à Lyon (1-2, analyse et notes). Les Bordelais ont cru au hold-up sur un but de Koscielny finalement refusé pour hors-jeu. Au final, la défaite était on ne peut plus logique, comme l'a souligné Paulo Sousa. "C'est logique, il faut féliciter notre adversaire qui a été meilleur dans tous les domaines. On n'a pas eu assez le contrôle du jeu et du ballon, surtout notre milieu qui n'a pas été capable de le conserver. Il y a aussi un manque de mobilité face à une adversaire concentré dans l'axe. Au niveau individuel, il y avait une très grande différence mais on pouvait rivaliser un peu plus. Quand nos joueurs sont un peu plus pressés, on doit avoir une autre détermination au niveau de l'état d'esprit, du mouvement" a lancé le coach girondin.

Plus que le contenu de ce match, le technicien portugais n'a pas du tout apprécié l'état d'esprit de certains de ses hommes, leur reprochant un manque de détermination et d'envie. "Ce qui m'inquiète plus (que les quatre défaites consécutives), c'est la production de certains joueurs qui ne sont pas arrivés, le chemin est encore long pour eux. L'attitude, c'est très important, ce n'est pas une question technique ou tactique mais une question culturelle. Pour jouer avec Bordeaux, il faut avoir une mentalité de gagnant, en prenant exemple sur Laurent (Koscielny)" a-t-il déclaré, et d'en rajouter une couche concernant la prestation d'ensemble : "après peut-être le match face au PSG, Lyon est le match où on a été le plus mauvais avec le ballon."