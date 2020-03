Girondins - Sousa déplore le manque d'envie de ses joueurs

Les Girondins de Bordeaux ont ramené un point de leur déplacement à Saint-Etienne ce dimanche (1-1) lors de la 28ème journée de Ligue 1. Il s'agit du quatrième match sans victoire pour les Bordelais qui restent englués dans le ventre mou. En l'absence de plusieurs cadres (Briand, De Préville, Pablo), Paulo Sousa a déploré un manque d'envie chez les remplaçants qui avaient pourtant une carte à jouer.

"On peut faire de bonnes choses, mais quand on a des joueurs qui ne sont pas là, on attend de l’intensité et du courage. Il faut avoir du courage. On a fait un bon début de match, avec une bonne organisation défensive. On a donné deux bonnes opportunités de but. On a eu ensuite une intensité très basse, quasiment rien en mobilité, on a perdu le ballon sans pression. Ainsi, Saint-Etienne renaît, et s’est créé des opportunités. Il y a des choses que je ne comprends pas. Il y a des joueurs qui jouent bien et qui ont une chance de pouvoir jouer, mais c’est ça, c’est notre niveau. L’effectif, c’est ça. Je ne suis pas en colère, je suis surtout déçu. J’attends plus de tous les joueurs, et surtout du courage. C’est une question de faim, d’ambition. Tu peux perdre, mais on doit perdre en donnant tout, en essayant tout" a regretté l'entraîneur portugais.