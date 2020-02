Girondins - Sousa évoque un penalty oublié contre Dijon

Les Girondins de Bordeaux ont de nouveau été frustrés samedi soir en concédant le nul à domicile contre Dijon (2-2, analyse et notes), lors de la 25ème journée de Ligue 1. Paulo Sousa a reconnu qu'il s'agissait d'un "match difficile face à une équipe qui a besoin de points et qui travaille pour rester en L1". L'entraîneur girondin a également souligné la réussite et l'efficacité de l'adversaire qui "a eu trois contre-attaques dangereuses, ils ont marqué sur l'une d'elles avec un petit peu de chance, sur un contre favorable."

Le Portugais était globalement satisfait de ses hommes mais a regretté l'oubli d'un penalty en faveur de son équipe. "Dijon a bien serré l'axe, a changé au niveau tactique son organisation défensive. Mes joueurs l'ont compris, on a donné plus de largeur avec de la vitesse et des centres. On a eu beaucoup de corners sur lesquels on a été dangereux. L'équipe a bien travaillé avec la bonne attitude pour obtenir cette victoire. On aurait pu gagner en étant plus précis sur la dernière passe, surtout sur notre couloir droit" a-t-il concédé, et de conclure : "mais il y a des épisodes dans le match qui peuvent nous donner la victoire. À 2-1, on a une bonne possibilité avec Jimmy (Briand) qui anticipe le renvoi du défenseur. Je n'aime pas parler de ça mais il y avait un penalty très clair, on l'a revu à la télé."