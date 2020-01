Girondins - Sousa justifie son choix tactique et encense ses milieux

Vendredi soir, les Girondins de Bordeaux ont décroché le premier ticket pour les 16es de finale de la Coupe de France en s'imposant face au Mans (2-0, résumé). Pour l'occasion, Paulo Sousa avait fait le choix de troquer son habituel système à trois défenseurs pour passer à une ligne défensive composée de quatre joueurs. "Le système ? C’est quelque chose qu’on essaie. La base est la même, avoir un contrôle du jeu avec le ballon. Pour ça, on doit comprendre l’espace et l’état d’occupation de cet espace mais aussi les distances entre les joueurs et les lignes. Ce n’est pas une question de système. On a pris une décision d’avoir trois milieux, plutôt quatre car Adli est un milieu avec une bonne mobilité qui te donne beaucoup de passes en soutien ou entre les lignes. C’est une chose que l’on va continuer à travailler pour voir pendant le match, prendre une décision comme on l’a fait suivant la dynamique" a-t-il expliqué au moment de justifier son choix.

Au milieu, Tchouaméni et Basic ont profité de ce changement tactique pour se mettre en évidence, le second s'offrant même un but en fin de rencontre. A l'issue du match, ils ont pu apprécier les commentaires positifs de leur entraîneur à leur égard. "Il (Tchouaméni) est important oui, comme Toma Basic. Je crois qu’ils ont fait tous les deux un très grand match au niveau physique, mais surtout dans la compréhension de l’espace, l’accélération aussi avec le ballon, dans les dribbles avec leurs adversaires directs pour créer de l’espace devant. Aussi, ils sont arrivés dans les zones de finition, et cela permet d’avoir un joueur en plus. Ce sont des joueurs qui peuvent marquer, qui peuvent arriver à ça. Aurélien, on lui demande d’améliorer son jeu avec le ballon, ainsi qu’il comprenne l’espace ; cela commence. C’est un joueur qui a encore une marge de progression très grande. J’espère qu’il continuera à être bien clair dans sa tête vis-à-vis de ce qui lui manque dans sa progression. Il doit tout donner et comprendre pour arriver au haut niveau ; je crois qu’il peut y arriver, et vite."