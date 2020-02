Girondins - Un candidat pour racheter le club

En décembre dernier, le fonds d'investissement américain King Street a racheté les parts de GACP pour devenir seul propriétaire des Girondins de Bordeaux. Depuis plusieurs mois, les relations sont tendues entre le propriétaire et les ultras du club qui affichent régulièrement leur opposition à la direction. Or, il pourrait y avoir du changement du côté du club au scapulaire. Dans une interview accordée au Parisien ce dimanche, le businessman de 50 ans Bruno Fievet fait part de sa volonté de racheter les Girondins de Bordeaux.

"Mon ambition, c’est de racheter les Girondins. C’est mon rêve. J’y travaille tous les jours avec mon associé. On contacte des personnes, on essaie de faire venir de l’argent. Les Girondins connaissent mon intention. Mais il ne me semble pas opportun de faire une lettre d’intention tant qu’on n’a pas eu une vraie discussion sur leur volonté et le prix qu’ils espèrent en tirer" confie celui qui est un amoureux du club depuis toujours et qui est proche de Marius Trésor, récemment parti à la retraite.