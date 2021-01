Girondins - Yacine Adli se veut ambitieux, Bordeaux "regarde devant" au classement

Hier après-midi, les Girondins de Bordeaux ont largement dominé l'OGC Nice (0-3, analyse et notes), lors de la 20ème journée de Ligue 1. Élu homme du match par notre rédaction, Yacine Adli (20 ans), le milieu de terrain offensif aquitain (1 but et 3 passes décisives en 18 matches de championnat cette saison), est revenu sur ce beau succès en zone mixte. Pour l'ancien joueur du Paris Saint-Germain, cette victoire éclatante prouve que les Bordelais, huitièmes du classement (29 points) après ce deuxième succès de rang, peuvent nourrir des ambitions.

"Il y avait cette série noire mais la plus grande satisfaction c’est ce qu’on a proposé dans le jeu. Et on a mis de la consistance dans le jeu. On n’a pas été assez juste dans le dernier geste mais on a été concentré et on fait une belle seconde période avec plus d’efficacité. Sans manquer de respect à Nice, si on gagne 5-0 aujourd’hui, ce n’est pas volé (...) Bien sûr, on regarde devant au classement. L’objectif de Bordeaux, ça ne peut pas être le maintien. On a conscience que c’est un pas en avant dans le jeu", a indiqué le numéro 19 des Marine-et-Blanc, étincelant sur la Côte d'Azur : "C’est un match référence pour moi. Il y a eu beaucoup de consistance dans mon jeu", a-t-il conclu.