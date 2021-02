Girondins - Zerkane : "Avec la fatigue, on est retombé dans nos travers"

Ce samedi en début d'après-midi, lors de la 27ème journée de Ligue 1, les Girondins de Bordeaux ont été renversés par le FC Metz (1-2, résumé et notes). Une nouvelle défaite, la cinquième lors des six dernières sorties en championnat, débriefée par Mehdi Zerkane. S'il retient la bonne première mi-temps de son équipe, le milieu de terrain offensif des Marine-et-Blanc (21 ans) regrette les erreurs techniques de la seconde ainsi que le manque de chance qui frappe actuellement le FCGB.

"On a fait une bonne première mi-temps, on inscrit le premier but. À la mi-temps, on s'est dit les choses, qu'il fallait rester compact. En deuxième mi-temps, on a fait des erreurs techniques et on l'a payé. Avec la fatigue, on est retombé dans nos travers, mais je pense que la chance n'est pas avec nous en ce moment", a indiqué le numéro 17 du club aquitain (16 matches joués en championnat cette saison) au micro de nos confrères de Canal +.