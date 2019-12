Globe Soccer Awards - Cristiano Ronaldo élu joueur de l'année 2019

Ce dimanche se tenaient les Globe Soccer Awards à Dubaï. Organisée par l'ECA (association européenne des clubs) et l'agence européenne des agents de joueurs, la cérémonie a récompensé différents acteurs du football suite à leurs performances lors de l'année 2019. Seulement troisième du dernier Ballon d'Or qui a vu Lionel Messi remporter son sixième trophée il y a quelques semaines, Cristiano Ronaldo a reçu un petit lot de consolation en étant désigné meilleur joueur de l'année 2019.

🏆🇵🇹 CRISTIANO RONALDO crowned BEST MEN'S PLAYER OF THE YEAR at the 2019 Dubai Globe Soccer Awards@Cristiano #cristiano #juventus #cr7 #portugal @selecaoportugal @juventusfc @DubaiSC pic.twitter.com/HiYI1p6zuh