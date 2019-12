Globe Soccer Awards - Liverpool, Klopp et Alisson à l'honneur !

Alors que les Reds étaient occupés à enchaîner une dixième victoire de rang en Premier League ce dimanche face à Wolverhampton (1-0, résumé), ils ont été récompensés dans le même temps, à l'occasion de la cérémonie des Globe Soccer Awards qui se tenait à Dubaï. Sacrée championne d'Europe en juin dernier après sa victoire en Ligue des Champions et en pleine bourre depuis le début de l'exercice 2019-2020, l'équipe de Jürgen Klopp a été élue meilleure équipe de l'année 2019.

De son côté, le technicien allemand des Reds a reçu le prix de meilleur entraîneur de l'année 2019. Enfin récompensé en LDC après deux échecs en finale (une fois avec Dortmund, une fois avec Liverpool), il a mené le club vers son sixième sacre dans la compétition. Cette saison, ses hommes et lui foncent à toute vitesse vers leur premier sacre en Premier League depuis 1990. Enfin, Alisson Becker, après avoir reçu le premier trophée Yacine de l'histoire, a reçu le prix de meilleur gardien de l'année.

🏆🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Congratulations to LIVERPOOL FC , the winner of the BEST CLUB OF THE YEAR Award#liverpool #globesoccer #YNWA #LFC @LFC pic.twitter.com/2eylBSVY0x