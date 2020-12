Globe Soccer Awards - Robert Lewandowski élu joueur de l'année, Cristiano Ronaldo joueur du siècle !

Ce dimanche se déroulait à Dubaï la dixième édition des Globe Soccer Awards. Cette année, c'est logiquement le Bayern Munich qui a tout raflé et a remporté un nouveau trophée en étant élu "club de l'année". Robert Lewandowski et Hans-Dieter Flick remportent quant à eux les titres de "joueur de l'année" et "entraineur de l'année".

Pour la première fois de leur histoire, les Globe Soccer Awards ont également distribué des récompenses pour la période 2001-2020. Pep Guardiola a été désigné comme "l'entraineur du siècle" et Cristiano Ronaldo a été élu quant à lui "joueur du siècle".

Le palmarès complet :

Joueur de l'année : Robert Lewandowski (Bayern Munich)

Club de l'année : Bayern Munich (Allemagne)

Entraîneur de l'année : Hans-Dieter Flick (Bayern Munich)

Joueur du siècle : Cristiano Ronaldo (Juventus Turin)

Club du siècle : Real Madrid (Espagne)

Entraîneur du siècle : Pep Guardiola (Manchester City)

Agent du siècle : Jorge Mendes

Prix d'honneur pour sa carrière : Gerard Piqué (FC Barcelone), Iker Casillas (Real Madrid, FC Porto)