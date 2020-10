Golden Boy 2020 - La liste des 20 finalistes est connue, trois joueurs de L1 sont présents !

On connait désormais les 20 finalistes du trophée Golden Boy 2020. Quarante il y a encore un mois, les joueurs nominés ont été divisés par 2 pour avoir les derniers candidats et la liste est très belle ! On retrouve, parmi eux, trois joueurs de Ligue 1 : Eduardo Camavinga (Rennes) et Jonathan David (LOSC) logiquement, mais aussi Mitchel Bakker (PSG) ! Le Batave, qui compte 10 apparitions au total avec le club parisien, est bien présent dans cette liste, au même titre qu'Alphonso Davies, Ansu Fati, Phil Foden. Erling Haaland, le grand favori de cette année 2020, est aussi présent.

LA LISTE DES 20 JOUEURS NOMMÉS POUR LE GOLDEN BOY 2020

Bakker, Camavinga, David, Davies, Dest, Fabio Silva, Ansu Fati, Foden, Gravenberch, Greenwood, Haaland, Hudson-Odoi, Kulusevski, Rodrygo, Saka, Sancho, Szoboszlai, Tonali, Ferran Torres, Vinicius Jr.