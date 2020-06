Golden Boy - La liste des 100 nommés vient de tomber !

Les 100 joueurs nommés pour le titre de « Golden Boy 2020 », récompensant le meilleur joueur de moins de 21 ans en Europe, ont été révélés.

La course au titre de « Golden Boy 2020 » est officiellement lancée et, cette année encore, la bataille va faire rage ! En ce lundi, Tuttosport, grand organisateur de l'élection, a révélé les noms des 100 nommés pour le titre de meilleur joueur de moins de 21 ans évoluant en Europe et né à partir du 1er janvier 2000. Celui qui succédera au palmarès à João Félix, l'attaquant portugais de l'Atlético Madrid, sacré en 2019, sera élu par 40 journalistes provenant des plus grands et prestigieux journaux du Vieux-Continent.

Impressionnant sous les couleurs du RB Salzbourg puis celles du Borussia Dortmund, Erling Haaland s'annonce comme l'un des grands favoris. Son coéquipier dans la Ruhr, Jadon Sancho, deuxième en 2019, fait aussi figure de très sérieux prétendant au sacre. Eduoardo Camavinga (17 ans), la pépite du Stade Rennais, pourrait également se mêler à une lutte qui s'annonce acharnée. Ansu Fati (FC Barcelone), Alphonso Davies (Bayern Munich) ou encore Vinicius Jr (Real Madrid) devraient également avoir leur mot à dire.

Dans cette première liste, outre Eduardo Camavinga (Rennes), beaucoup de jeunes talents français ont été sélectionnés : Yacine Adli (Bordeaux), Lucien Agoumé (Inter Milan), Marley Aké (OM), Adil Aouchiche (PSG), Benoît Badiashile (AS Monaco), Rayan Cherki (OL), Willem Geubbels (AS Monaco), Claudio Gomes (PSV, Manchester City), Amine Gouiri (OL), Loïc Mbe Soh (PSG) et William Saliba (ASSE). La Ligue 1, elle, place douze représentants. Aux noms déjà cités ci-dessus, il faut ajouter ceux de Mitchel Bakker (PSG) et Tiago Djalo (Lille OSC).

LES 100 JOUEURS NOMMÉS