Guinée - Didier Six lâche un coup de pression et un ultimatum à Bouna Sarr

Au cours d'un entretien pour nos confrères de Foot224, le sélectionneur de la Guinée, Didier Six, en poste depuis septembre 2019, a envoyé un message à Bouna Sarr. L'entraîneur demande à ce que le Marseillais fasse rapidement un choix en ce qui concerne sa nationalité sportive.

"Je lui ai donné une deadline de savoir est-ce que le Syli pouvait l'intéresser ? Moi je ne peux pas attendre parce que je dois former quelqu'un. Je lui ai dit que je veux qu'il soit avec nous mais si tu dis non, je respecterai ta décision" explique-t-il. "Ce blason-là (il le montre avec l'index gauche), il faut savoir le respecter. Les joueurs qui ne veulent pas venir ce n'est pas un problème car il y a de la qualité dans les joueurs du Syli. [...] On passera avec d'autres joueurs. Je ne vais pas m'attarder. Je ne vais surtout pas me mettre à genoux pour qu'un joueur vienne".