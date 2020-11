Guingamp - Desplat explique pourquoi Marcus Thuram n'a pas rejoint l'OM en 2019

Interrogé par 20Minutes, Bertrand Desplat, l'ancien président de Guingamp, a fait quelques révélations sur le départ de Marcus Thuram à l'été 2019. Le dirigeant confirme que l'OM voulait recruter le néo-international tricolore de 23 ans mais Lilian Thuram et lui-même l'ont encouragé à rejoindre l'Allemagne.

"Quand il a voulu quitter le club, l'OM lui offrait des conditions légèrement meilleures que celles proposées par Mönchengladbach, mais Lilian (Thuram) a pensé - et on l'a rejoint derrière car il avait extrêmement bien argumenté la chose - que le projet allemand était plus intéressant pour son fils, que Mönchengladbach et la Bundesliga étaient une formidable passerelle vers le très haut niveau. La suite lui a donné raison" a-t-il déclaré.