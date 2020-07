Hertha Berlin - Lucas Tousart regrette son départ de l'OL

Transféré au Hertha Berlin en janvier dernier puis prêté dans la foulée à l'OL, Lucas Tousart n'a pas pu terminer la saison avec son club formateur. En effet, les deux clubs ne sont pas parvenus à trouver un accord pour prolonger le prêt du milieu de terrain. "Je n'ai pas pu finir mon histoire lyonnaise comme prévu, c'est ce que je regrette le plus", déclare-t-il dans un entretien accordé à L'Équipe. "J'aurais aimé disputer la finale de la Coupe de la Ligue (face au PSG le 31 juillet prochain, ndlr) et terminer la Ligue des Champions".

Celui qui a inscrit le but victorieux, au Groupama Stadium, face à la Juventus en 8ème de finale aller, (victoire 1-0 de l'OL), ne disputera donc pas le match retour . Concernant la prolongation de son prêt, "on a peu tout essayé pour y parvenir", explique Tousart, mais les deux clubs "ne voulaient prendre aucun risque". A 22 ans, l'international Espoirs français a disputé 165 matchs avec les Gones. "Mon aventure à Lyon m'a permis de grandir et de devenir un homme", analyse-t-il.