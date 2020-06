Hertha Berlin - Tousart devra patienter pour ses débuts

Recruté l'hiver dernier pour 25 millions d'euros puis prêté dans la foulée à l'OL pour la fin de saison, Lucas Tousart a définitivement quitté la France pour rejoindre l'Allemagne et le Hertha Berlin. Ce weekend, le milieu de terrain français a même assisté à la défaite de sa nouvelle équipe contre Francfort (1-3) lors de la 31ème journée de Bundesliga. Mais le désormais ex-lyonnais en a également profité pour passer des tests d'aptitude physique.

Ceux-ci ont révélé que Lucas Tousart devra se remettre en forme et patienter avant de faire ses débuts avec son nouveau club, comme l'a indiqué Bruno Labbadia, l'entraîneur du Hertha Berlin. "Il ne faut pas oublier qu'il n'a pas joué depuis plus de deux mois et demi" a-t-il expliqué. Le Français devrait être lancé en septembre prochain, pour l'entame de l'exercice 2020-2021.