Incident Neymar/Alvaro - Alvaro sort du silence !

Cible de critiques et d'insultes depuis le 13 septembre et le Classique PSG-OM, Alvaro Gonzalez a vécu des moments délicats ces quinze derniers jours. Pointé du doigt pour avoir insulté Neymar de singe, le défenseur espagnol est sorti du silence ce mercredi, après l'absence de sanction de la commission de discipline.

"Ce mauvais rêve est, en partie, récompensé par une sentence plus que méritée. Je n'ai jamais été et ne serai jamais une personne raciste. Un grand merci à l'OM pour la confiance et la fidélité. Rendez-vous sur l'herbe" a-t-il écrit sur Twitter.