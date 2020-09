Incident Neymar/Alvaro - L'OM sort du silence et riposte !

Quelques petites minutes après le Paris Saint-Germain et Neymar, c'est au tour de l'Olympique de Marseille de communiquer de manière officielle sur les incidents survenus dimanche soir lors du Classique opposant les deux équipes (0-1, résumé et notes). Sur son site internet, le club phocéen est sorti du silence pour défendre son défenseur central, Alvaro Gonzalez, accusé d'injures racistes à l'encontre de Neymar. Les Ciel-et-Blanc précisent qu'ils feront tout pour condamner ceux qui s'en prennent au joueur espagnol et assurent qu'ils mettront tout en oeuvre pour que l'enquête aille à son terme et livre sa vérité.

LE COMMUNIQUÉ DE L'OM

« L’Olympique de Marseille se félicite de la victoire obtenue hier face au Paris Saint-Germain. Cette victoire, obtenue à la loyale, s’est jouée sur le terrain grâce à l’engagement de chaque instant de nos joueurs, qui ont su parfaitement appliquer une stratégie préalablement définie.

Alvaro Gonzalez n’est pas raciste, il nous l'a démontré par son comportement au quotidien depuis son arrivée au club, ainsi qu’en ont déjà témoigné ses coéquipiers. Le club se tient à la disposition de la commission de discipline pour coopérer pleinement à l’enquête sur l’ensemble des évènements qui ont émaillé cette rencontre, et les 24 heures qui les ont précédés.

Cette polémique est grave et a déjà de lourdes conséquences. Le club condamne ainsi la diffusion des numéros de téléphone privés d’Alvaro Gonzalez et de ses proches cette nuit sur des médias et réseaux sociaux brésiliens, donnant lieu depuis à un harcèlement de chaque instant, consistant notamment en des menaces de mort.

L’Olympique de Marseille est le symbole même de l’antiracisme dans le sport professionnel français, compte tenu de son histoire et de celle de la ville de Marseille, de la diversité de ses tribunes et de la lutte sans relâche qu’il mène depuis toujours pour éradiquer ce fléau. Ses joueurs le démontrent dans leur engagement au quotidien sur et en dehors des terrains »