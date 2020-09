Incident Neymar/Alvaro - Les images qui pourraient attester la version de Neymar... (vidéo)

Ces dernières heures, sur les réseaux sociaux, l'affaire d'insultes potentiellement racistes entre Neymar et Alvaro refait surface. Un média serait parvenu à isoler le moment où le défenseur marseillais aurait insulté l'attaquant parisien. Avec un zoom à l'appui et en s'appuyant sur la lecture labiale, l'Espagnol aurait bel et bien traité le Brésilien de "Mono" (singe en français).

Reste maintenant à la LFP de trancher concernant ces nouvelles révélations... Ce dimanche, Globo Esporte a annoncé avoir fait appel à plusieurs experts en lecture labiale pour savoir si Alvaro avait bien insulté Neymar. Les trois professionnels ont confirmé l'insulte "Mono".