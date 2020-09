Incident Neymar/Alvaro - Téléfoot n'a pas de preuve pour appuyer les accusations de racisme

Au lendemain du Classique opposant le Paris Saint-Germain à l'Olympique de Marseille (0-1, résumé et notes), qui a clôturé la 3ème journée de Ligue 1, la chaîne Téléfoot, détentrice des droits, a annoncé n'avoir trouvé aucune preuve des propos racistes supposément proférés par Alvaro Gonzalez, le défenseur central phocéen, à l'encontre de Neymar, l'attaquant parisien.

"Il y a insulte. Il y a des insultes assurément, hélas connues dans le milieu du foot, sur la maman de Neymar. En revanche, la plainte de Neymar sur des propos racistes...", a expliqué notre confrère Thibault Le Rol à l'antenne. "Ce n'est pas à nous de juger ces images-là. On n'est pas en mesure d'aller dans le sens de Neymar ce soir, avec ces images-là. Ce sont les caméras les plus resserrées", a-t-il poursuivi, et d'ajouter que l'ensemble des images et des sons avaient été transmis à l'OM, au PSG et à la LFP. "On a tout disséqué, c'est désormais dans les mains de la Ligue", a conclu le journaliste.